人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学（今井むつみ、日本経済新聞出版）世界秩序が変わるとき（齋藤ジン、文藝春秋）独断と偏見（二宮和也、集英社）なぜ日本人は間違えたのか（保阪正康、新潮社）世界経済の死角（河野龍太郎、唐鎌大輔、幻冬舎）データで読む甲子園の怪物たち（ゴジキ、集英社）「あの戦争」は何だったのか（辻田真佐憲、講談社）新しい階級社会（橋本健二、講談社）日本海軍失敗の本質（戸高一成、ＰＨ