「浴衣姿の女性」を見て、思わずハッとしてしまう男性は少なくありません。では、具体的にどのようなポイントが、男性の目には魅力的に映っているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の男性に聞いたアンケート調査を参考に、「日本の夏はすばらしい！男性を萌えさせる『浴衣女子の魅力』」をご紹介します。【１】特別なおめかしをして、はにかむ様子が色っぽい「照れくさそうに、でも『浴衣の私、かわいいでしょ。見て！』っ