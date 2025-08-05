5月に出産を発表し、ニューヨークで家族3人の新たな生活をスタートした秋篠宮家の長女・眞子さん（33）と小室圭氏（33）夫妻。渡米した頃から夫妻を見守ってきた“後見人”が取材に応じた。【写真】ワイングラスを前に笑顔の眞子さん、小室圭さん東京・港区にある自宅を訪れると、リビングの目立つ場所に白い額縁に飾られた写真がある。料理が並ぶテーブルを囲む前列で、眞子さん、ノーベル賞受賞者の真鍋淑郎氏、小室圭氏がカ