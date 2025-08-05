Aさんの部署には皆から尊敬されるBさんという先輩がいます。彼は毎朝7時半には自分の席に着き、コーヒーを片手に静かにパソコン作業を始めるのが日課でした。ただ本来の始業は9時で、Bさんがタイムカードを押すのはいつもその数分前です。【写真】「もう限界です」通販の後払い決済で未払いが増加→人気製麺所が苦渋の決断上司からも評価が高いBさんの働きぶりを見て、Aさんは「あれって実質、残業じゃないの？」「自分もそうすべ