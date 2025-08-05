JNNが8月2日、3日の両日に行なった世論調査では、石破茂総理（68）の次の総理にふさわしい人として、回答の多かった順に、1位・小泉進次郎農水相（44）、2位・高市早苗前経済安保相（64）という結果だった。リベラル色の強い石破政権で、自民党から離れてしまった「岩盤保守層」の支持を取り戻すために、保守派からは“高市待望論”を唱える声もあるものの、課題は党内の幅広い支持を得られるかどうかだ。 【画像】高市早苗の「保