退陣要求が強まる中、続投の意向を示している石破茂総理。【映像】自民党の重鎮も石破氏に苦言（実際の映像）4時間半におよんだ自民党両議員懇談会では、続投を巡って激しい意見が飛び交う中、自民党の森山裕幹事長は「8月中に報告書を取りまとめたい。報告書がまとまった段階で幹事長としての責任を明らかにしたい」と、幹事長を引責辞任する考えを示唆した。ジャーナリストの青山和弘氏は「