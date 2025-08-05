気象台は、午前7時2分に、大雨警報（浸水害）を釧路市釧路に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・釧路市釧路に発表 5日07:02時点釧路地方では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□大雨警報【発表】・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量20mm