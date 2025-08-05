MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。本日8月5日（火）は、石原良純と小泉孝太郎が日本津々浦々の名所を訪ねて日本の素晴らしさを探求する知的バラエティ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】黒柳徹子「分かった！似てる」と顔を