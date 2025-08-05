ヨーロッパ視察を終えた日本代表の森保監督が８月４日に帰国し、囲み取材に対応。スウェーデンのジュールゴーデンスに所属するDF小杉啓太に言及した。現在19歳の小杉は昨シーズンのヨーロッパカンファレンスリーグ準々決勝で見事なボレーシュートを決め、チームのベスト４進出に貢献。そのパフォーマンスが注目を集め、チャンピオンズ・リーグを制したパリ・サンジェルマンやセリエAの強豪アタランタ、スコットランド王者のセ