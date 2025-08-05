大阪府警の捜索時に捜査対象の男性が捜査員から暴行を受けた事件があり、府警は３日、いずれも府警捜査４課に所属する警部補（５１）（大阪府豊中市）、巡査部長（３２）（奈良県桜井市）の両容疑者を特別公務員暴行陵虐容疑で逮捕した。現場には２０人以上の捜査員がいたほか、別の男性２人も暴行を受けたと弁護士に訴えており、府警は詳しい経緯を調べる。発表では、警部補らは７月１５日夜、大阪市西区のオフィスビルの一室