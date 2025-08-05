【モデルプレス＝2025/08/05】ZOZOTOWNの20周年を記念して10月12日・13日に開催される「ZOZOFES」に、アーティスト・Ryosuke Yamada（Hey! Say! JUMP山田涼介）の出演が決定。Ryosuke Yamadaとしては初のイベント出演となる。【写真】山田涼介・HANAら「ZOZOFES」出演アーティスト一覧◆Ryosuke Yamada（山田涼介）、イベント初出演決定ZOZOFESは、ZOZOTOWNが誕生した2004年と現在をつなぐ「Y2K」をテーマに、これまでの感謝を込め