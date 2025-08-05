ライティングアプリ「Obsidian」の開発元でCEOを務めるステフ・アンゴ氏が、2〜10人のリモートワーカーからなるチームを運用する場合、使い慣れたチャットアプリで雑談チャンネルを作成することが有用であると語っています。If you're remote, ramble - Steph Angohttps://stephango.com/ramblingsアンゴ氏はチャットアプリで雑談チャンネルを開設すれば、グループチャンネルを乱雑にすることなく、チームメンバー同士で考えている