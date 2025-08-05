韓国ラグビー協会が主催する全国ラグビー大会の日程および競技形式が事前の告知なく変更され、現場の指導者および選手、保護者の間で混乱が広がっている。【写真】韓国初のラグビードラマ、出演者に飲酒運転発覚韓国ラグビー協会は去る7月21日、協会の公式ホームページを通じて「第52回文化体育観光部長官杯 全国ラグビー大会」の日程および試合形式の変更を発表した。注目を集めているのは、協会の年間計画で「15人制」と予告され