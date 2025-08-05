アイドルグループ・なにわ男子の西畑大吾が、フジテレビ系バラエティ特番『爆笑レッドカーペット 〜真夏の最新ショートネタ60連発!大復活SP〜』(11日18:30〜)でスペシャルMCを担当する。2007年2月の放送開始以来、テレビ界に“ショートネタ”ブームを巻き起こした同番組。高橋克実と今田耕司のおなじみのタッグがMCを務める中、西畑が「スペシャルMC」として参加することになった。西畑はこの抜てきを受けて、「スペシャルMCという