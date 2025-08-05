◆米女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＡＩＧ全英女子オープン最終日（３日、ウェールズ・ロイヤルポースコールＧＣ＝６７４８ヤード、パー７２）女子ゴルフの山下美夢有（みゆう、２４）＝花王＝がＡＩＧ全英女子オープンで初優勝した。山下の快挙を現地で見守った両親が最終日後、スポーツ報知の取材に応じ、喜びの声を寄せた。母・有貴さん（４９）は娘の素顔を明かし、コーチで父の勝臣（まさおみ）さん（５０）は今