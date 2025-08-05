Q投票用紙への記入はなぜえんぴつなのですか？選挙の投票用紙への記入はなぜえんぴつなのでしょうか。消えないよう、ボールペンのほうが安心できるのではないかと思い、素朴な疑問が湧きました。（10代・男性・学生）【写真】この記事の写真を見る（2枚）※写真はイメージ©AFLOAもちろんボールペンでもいいのですよもちろんボールペンでもいいのですよ。筆記用具を持参しなかった人のために投票所が鉛筆を用意して