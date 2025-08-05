フジテレビ系「ネプリーグ」（月曜後7・00）が4日に放送され、20年間で一番出演回数が多い人物が発表された。今回は「ネプリーグ20周年SP」と題して、この20年間で豪華ゲストはのべ5000人で、これまでの名場面など秘蔵映像が放送された。「20周年記念ゲスト」として出演したのが、お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子、お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアの2人。この2人がゲストの理由については同局の伊藤利尋アナウ