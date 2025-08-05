長崎県平戸市の松浦史料博物館と平戸オランダ商館が、台湾の新北市立淡水古蹟博物館と連携協定を締結し、平戸オランダ商館で1日、調印式が行われた。淡水古蹟博物館は、紅毛城とその周辺の歴史的建築群からなり、台湾とオランダとの戦いや交流史をとどめる博物館。平戸オランダ商館が呼びかけ、オランダ商館が存在したアジア各地の都市で構成する「オランダ商館ヘリテージネットワーク」に昨年、加入したことを契機として今回