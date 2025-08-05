5日に開幕する第107回全国高校野球選手権大会の開会式に向けたリハーサルが4日、甲子園球場（兵庫県西宮市）であり、佐賀県代表の佐賀北も入場行進などの手順を確認した。リハーサルには全49校が参加。佐賀北の選手たちは、本番さながらのアナウンスや吹奏楽の演奏に合わせて行進した。本村祥次監督は「選手はいよいよという気持ちになっている。残りの練習や生活から、相手チームをイメージして初戦に臨んでほしい」と気を引