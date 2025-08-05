総裁選は「簡易バージョン」が自公与党が参院選で敗北して以降、石破茂首相の去就に注目が集まっている。自民党内では「ポスト石破」をめぐる動きも進みつつある。「次の首相に最もふさわしい人物」調査で上位にランキングされる高市早苗前経済安保相も次の総裁の座をうかがう1人とされるが、党内の警戒感は根強いとされる。【写真】購入価格は430万円。中選挙区時代も落選時代も、計22年間にわたって乗ったスープラ高市氏は参