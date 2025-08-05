第107回全国高校野球選手権大会（18日間、甲子園）の開幕を翌日に控えた4日、甲子園球場で開会式のリハーサルが行われた。西日本短大付（福岡）の西村慎太郎監督が大会5日目の第1試合で対戦する弘前学院聖愛（青森）の原田一範監督と監督対談を行った。敵将は「強いの一言。なかなか隙が見当たらない」と持ち上げたが、指揮官に気の緩みはない。青森大会の準決勝、決勝の映像をチェックしたことを明かし「緻密。監督の意思が