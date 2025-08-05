【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■経験豊富な佐藤勝利＆寺西拓人、演技力未知数の橋本将生＆篠塚大輝…菊池風磨が待つ決勝戦に進むのは!? フジテレビで毎週火曜深夜に放送中のtimeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』。8月5日24時25分からは、前回に引き続き、名作ドラマの“長ゼリフ”を5分間で暗記し、その直後に実演するチャレンジ企画「名作ドラマ長ゼリフマン」をオンエア。佐藤勝利 vs 寺西拓人 vs 橋本