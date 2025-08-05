年会費24万2000円の「JAL Luxury Card」（左）と、完全招待制で年会費59万9500円の「JAL Luxury Card Limited」（画像：日本航空提供）【図表2枚】これなら60万円の価値あり？「JAL Luxury Card」会員になると受け取れる“豪華な特典”日本航空（JAL）とアプラスなどが8月に共同で発表した新しいクレジットカード「JAL Luxury Card」が、SNS上でちょっとした騒ぎになっている。その理由は、最高で59万9500円（税込）という年会費の