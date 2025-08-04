「ミタスニーカーズ（mita sneakers）」が、「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」とコラボレーションしたシューズ「ASICS SportStyle GEL-LYTE ∞ "TRICO" "mita sneakers"」を日本限定で発売する。8月6日19時までミタスニーカーズの店舗と特設サイトで抽選を受け付けており、8月8日からミタスニーカーズの店舗、Dover Street Market Ginza、ASICS SportStyle DTCで販売する。価格は2万5300円。 【画像をもっと