「ケースティファイ（CASETiFY）」が、ロックバンド オアシス（Oasis）とのコラボレーションコレクションを発売した。ケースティファイ公式オンラインストアと公式アプリ、全国の一部店舗で展開している。 【画像をもっと見る】 同コラボコレクションは、今年7月にスタートしたオアシスの再結成ツアーを記念して製作。7種類のスマホケースのほか、タブレットケースやイヤホンケース、MagSafe対応ウォレット、ラップトップスリ