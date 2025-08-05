第１０７回全国高校野球選手権大会は５日に甲子園球場で開幕し、１８日間（３日間の休養日を含む）の戦いがスタートする。４日は開会式リハーサルが行われ、代表４９校が北から南の順に入場行進した。開会式は暑さ対策のため史上初めて午後４時から行われるため、リハーサルも同時刻に実施した。選手宣誓する智弁和歌山の主将・山田希翔内野手（３年）が、午前中に完成したばかりの宣誓文で予行練習した。太陽が西に傾き始め、