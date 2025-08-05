岡田ももえさんと同じ部署で働いている多田さんは、社内でも有名な愛妻家。とてもおだやかな性格の男性社員です。そんな愛妻家・多田さんを略奪しようと企てる、悪女・サバ美さん。平穏な日々が乱されます…。職場での人間関係トラブルについての体験談。岡田ももえ(@momoe_okada2)さんが描く、『職場でイケメンが異動してきた結果...!!』をダイジェスト版でごらんください。 ©momoe_okada2 自称「サバサバ系」女