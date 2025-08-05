※経済指標 ＊米耐久財受注（6月・改定値） 21:30 結果-9.4％ 予想-9.3％速報-9.3％（前月比） 結果0.2％ 予想0.2％速報0.2％（除輸送・前月比） ＊米製造業受注（6月） 結果-4.8％ 予想-4.8％前回8.3％（8.2％から修正）（前月比） ※発言・ニュース ＊トランプ大統領 トランプ大統領はインドがロシア産原油を大量に購入していると指摘し、インドの関税率を大幅に引き上げると述