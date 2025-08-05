◇米女子ゴルフツアーAIG全英女子オープン最終日（2025年8月3日英国ウェールズロイヤルポースコールGC（6748ヤード、パー72））竹田麗央はスコアを1つ伸ばして4位に入った。全米女子オープンでは昨年9位、今年2位に続くメジャーで3度目のトップ10入り。1番でボギーを叩くも、後半に入ると11番から連続バーディーで巻き返し「耐えるところは耐えられた。もう少しバーディーを取りたかった」と振り返った。昨年大会で