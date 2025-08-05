◇米女子ゴルフツアーAIG全英女子オープン最終日（2025年8月3日英国ウェールズロイヤルポースコールGC（6748ヤード、パー72））1打差の単独首位から出た山下美夢有（24＝花王）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算11アンダーでメジャー初優勝を果たした。米ツアーも初勝利。日本勢の大会制覇はメジャー昇格後では19年の渋野日向子（26＝サントリー）以来2人目。メジャー優勝は4月のシェブロン選手権の西郷真央（23＝