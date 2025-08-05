新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」は、いよいよ終盤戦に突入する。今年のＧ１はＡ、Ｂ各ブロックの上位３選手が決勝トーナメント（１４日、後楽園で開幕）に進出し、準決勝（１６日、有明アリーナ）、決勝（１７日、同）を目指す戦いが続く。残る公式戦はＡブロックが２試合、Ｂブロックが３試合。果たして今年の?夏男?は――。【Ａブロック】現在の状況は上村優也、ボルチン・オレッグ、辻陽太、大岩陵平、ＥＶＩ