俳優の妻夫木聡（44）が10月スタートのTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（後9・00）に主演する。競馬の世界を舞台にした人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語で「馬と人間の継承の物語」と表現。「何を思い、次の世代に託していくのか。その生き証人として、感動に満ちた瞬間を見守っていてほしいです」と呼びかけた。原作は、馬事文化の発展への功績を表彰する「JRA（日本中央競馬会）賞馬事文化賞」を2019年度に受賞