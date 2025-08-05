¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/05¡Û½©¸µ¹¯»á¤¬¡¢ÃËÀ­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡£8·î5Æü¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÊç½¸¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©¸µ¹¯»á¤¬Àä»¿¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¢¡½©¸µ¹¯»á¡¢ÃËÀ­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ØËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½©¸µ»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿°éÀ®·¿¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥É¡¼