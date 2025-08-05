¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±4Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ416.32¥É¥ë¹â¤Î4Ëü4004.90¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£7·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬9·î¤Ë¤âÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£