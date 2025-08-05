¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¡¢6Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¿·CM¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×ÊÔ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£55¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Û¡¼¥à¥«¥Ã¥È¡×¤òÆ±Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ß¥¹¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¥Û¡¼¥à¥«¥Ã¥È¤ò¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£