日本ハムの新庄剛志監督が４日、自身のインスタグラムに新規投稿。今年４月に発表された１２球団選手年俸一覧表を添付し、「この順位で選手達は本当によく戦ってくれてます」とつづった。日本ハムの平均年俸は１２球団中９番目の４０６２万円。総額２５億１８５０万円は同１０番目だ。それでもチームは総年俸で１２球団２位、１６億円差もあるソフトバンクと激しい首位争いを繰り広げている。それだけに指揮官も「本当によく