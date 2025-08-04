サウジアラビアリーグのクラブはマンチェスター・ユナイテッドのキャプテンであるポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスの獲得に立て続けに失敗したようだ。英『スカイスポーツ』が報じた。B・フェルナンデスにはアルヒラルが興味を示し、現在の週給25万ポンド(約4900万円)をほぼ3倍にする用意があり、移籍金1億ポンド(約196億円)を支払う準備もしていたという。しかし、妻とルベン・アモリム監督との話し合いが残留への大