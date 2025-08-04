新潟県庁で8月4日、臨時校長研修会が開かれ、全国的にも相次いでいる教職員の犯罪抑止に向けて注意が呼びかけられました。 【県教育委員会小川正樹 教育次長】「教育公務員としての自覚を促す、強い指導を行うようお願いします」県庁で4日開かれた臨時校長研修会。教職員の不祥事防止のために行われたもので、県立の高等学校と中等教育学校の校長が参加しました。【県教育庁高等学校教育課頓所裕史 課長】「全国的にも教員に