本日8月4日（月）放送の『あのちゃんねる』に、LE SSERAFIMが登場する。メンバー全員とあのちゃん、ヒコロヒーという異色の3組で、今回行う企画は「あのちゃんねるpresents 東京おもてなしツアー」。一同は、回転寿司とドン・キホーテへ向かう。【映像】あのちゃん、始球式での“ノーバウンド投球”の裏で驚きの特訓！奇跡の成長に現役プロ野球選手もびっくり番組のオープニングではさっそく、あのちゃんとLE SSERAFIMの関係性を確