4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円高の4万350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万290.7円に対しては59.30円高。出来高は3516枚となっている。 TOPIX先物期近は2925.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.30ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4035