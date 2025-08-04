中国国防部の公式サイトのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月4日】中国人民解放軍南部戦区の田軍里（でん・ぐんり）報道官（空軍大校＝上級大佐）は4日、同戦区が3、4両日に南中国海で定例パトロールを実施したと発表し、次のように表明した。フィリピンは域外国を引き込んで南中国海の情勢をかく乱し、いわゆる「合同パトロール」を実施して地域の平和と安定を破壊している。戦区の部隊は引き続き高度