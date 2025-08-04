2025年度の最低賃金をめぐり、過去最大の63円引き上げ、全国平均で1118円とする目安がまとまりました。厚生労働省の審議会は2025年度の最低賃金について、過去最大の63円引き上げる目安をとりまとめ、全国平均の時給は1118円となりました。目安通りに引き上げた場合、すべての都道府県で1000円を超えることになります。引き上げの理由について審議会は、物価の上昇が続く中、労働者の生活費を重視したことや、中小企業を含めた賃上