国際宇宙ステーションから記者会見する大西卓哉飛行士（左）と油井亀美也飛行士＝4日（JAXAの中継より）高度約400キロの地球周回軌道上の国際宇宙ステーション（ISS）に滞在している大西卓哉飛行士（49）と油井亀美也飛行士（55）は4日、地上と結んで記者会見した。大西さんから引き継ぎのたすきを受け取った油井さんは「日本がこれまで積み上げてきた歴史が詰まっている。ISSの活動を見て、日本は素晴らしい、未来は明るいと思