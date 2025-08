King & Princeの17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」の初回限定盤Aに収録される「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 ミュージックビデオのフルバージョンが、4日21時よりDisneyMusicJapanVEVOにて公開された。今作シングルの表題曲である「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。 MVではKing & Princeとアニメーションのミッキー&フレンズが共演するという日