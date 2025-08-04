◆サントリードリームマッチ２０２５ザ・プレミアム・モルツ球団９―９ドリーム・ヒーローズ（４日、東京ドーム）１９９５年にスタートしたプロ野球ＯＢによるドリームマッチも今年で２９回目。今回、ザ・プレミアム・モルツ球団、ドリーム・ヒーローズともに新戦力を補強し、熱い戦いを展開した。９回のザ・プレミアム・モルツ球団の攻撃では、今年３月に引退表明した中島宏之さんが２点ビハインドの場面で登場。この日３度