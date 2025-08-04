来週（2025年8月11日〜8月17日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年8月4日〜8月10日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では変化が必要な時です』｜総合運｜★★★☆☆仲間を増やしたくなる時です。確かに増やせば、社会的に勝ち取れることもありそうですが、か