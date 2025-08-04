ドジャースがレイズとの３連戦を２勝１敗と勝ち越した。球団はシリーズが始まる前に球場入りの私服写真を公開。際立ったのはタイラー・グラスノー投手のさわやかさだ。ドジャースに移籍する前はレイズに所属していたグラスノー。白のＴシャツにサングラスというシンプルスタイルでさわやかな笑みを浮かべた。３連戦中にはスタンドから大歓声を受け、球場のビジョンではレイズでの活躍を振り返る映像も流された。新戦力のフリ