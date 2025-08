【モデルプレス=2025/08/04】King & Princeが歌うミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のフルMVがYouTubeチャンネル(DisneyMusicJapanVEVO)にて公開。あわせて、同MVに登場する“隠れミッキー”の場面写真が一部解禁された。【写真】キンプリ×ミッキー“隠れミッキー”登場するコラボ楽曲◆「What We Got 〜奇跡はきみと〜」“隠れミッキー”の場面写真解禁「What We Got 〜奇跡はきみと〜