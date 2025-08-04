カシオ計算機は8月8日より、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、メタルクロノグラフとタフシリコーンバンドを融合した「GMC-B2100Y」を発売する。価格は99,000円。GMC-B2100Y-1AJF○クロノグラフ搭載／タフシリコーンバンド採用の八角形ベゼル・メタルモデル「GMC-B2100Y」は、アナログメタルモデル「2100」シリーズに、クロノグラフ機能を搭載してタフシリコーンバンドを採用した製品。タフシリコーンバンドは、柔らかなシ