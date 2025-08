TBS系音楽特番『CDTVライブ!ライブ!』夏の4時間スペシャルが、18日午後7時から放送される。このほど、出演アーティストと披露楽曲の一部が発表された。【写真】西野カナ、イメチェンビジュアル解禁これまでとは違う新たな魅力昨年、約5年半ぶりの復活を遂げた、歌姫・西野カナが大好評のフェス企画に初登場。 大ヒット曲「会いたくて 会いたくて」「GO FOR IT !!」をはじめ、活動再開を彩った話題曲「EYES ON YOU」などを